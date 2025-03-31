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Huawei снизила чистую прибыль на 28% в 2024 году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в 2024 году сократил чистую прибыль на 28% - до 62,574 млрд юаней ($8,6 млрд), сообщается в его отчетности.

Выручка компании выросла на 22,4% и составила 862,072 млрд юаней.

Доходы Huawei от продажи телекоммуникационного оборудования повысились на 4,9% (до 369,9 млрд юаней). В потребительском сегменте они выросли на 38,3% (до 339 млрд юаней), в сфере облачных услуг - на 8,5% (до 38,5 млрд юаней).

Самый быстрый рост продемонстрировал сегмент "умных" решений для автомобильной отрасли - в 5,7 раза (до 26,35 млрд юаней). При этом в 2024 году он впервые вышел на прибыльный уровень.

Выручка в Китае взлетела на 30,5% (до 615,26 млрд юаней), в регионе EMEA - на 2,1% (до 148,355 млрд юаней), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5,5% (до 43,3 млрд юаней), в Америке - на 2,7% (до 36,3 млрд юаней).

Инвестиции в НИОКР в прошлом году достигли 179,7 млрд юаней, то есть около 21% выручки, отмечается в сообщении. Научными разработками занимается 113 тысяч человек, которые составляют более половины сотрудников Huawei (54% штата).

Huawei Китай EMEA
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