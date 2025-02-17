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Прибыль Т-банка в январе по РСБУ без учета разовых резервов составила 6 млрд руб.

С учетом этого фактора - 1 млрд рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль объединенного Т-банка по РСБУ в январе 2025 года составила 6 млрд рублей без учета разовых резервов по прочим активам, с учетом этого фактора - 1 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании "Т-Технологии".

"Эти резервы уже были отражены в отчетности МСФО за предыдущие периоды, поэтому не влияют на консолидированные результаты группы по МСФО", - отмечается в сообщении.

Группа планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2024 год во второй половине марта.

Несмотря на результат января, "Т-Технологии" оптимистично смотрят на увеличение прибыли в 2025 году.

"Значительное увеличение капитала группы, рост бизнеса и фокус на операционной эффективности позволяют нам оптимистично смотреть на перспективы существенного роста прибыли в 2025 году", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приведены в сообщении группы в ее телеграмм-канале.

"Т-Технологии" также подтвердили планы вернуться к ежеквартальным дивидендным выплатам.

Т-банк 1 января 2025 года присоединил Росбанк.

Консолидированный кредитный портфель в январе 2025 года превысил 2,6 трлн рублей, почти не изменившись за месяц. Портфель кредитов физлицам в январе вырос на 0,7% - до 2,1 трлн рублей, юрлицам снизился на 2,5% - до 485 млрд рублей. "Период высоких процентных ставок характеризуется более консервативным спросом крупного бизнеса на кредиты, который группа использует для перераспределения капитала в пользу более высокодоходных активов", - говорится в сообщении холдинга.

Объем средств клиентов в январе не изменился и составил 3,95 трлн рублей. Средства физлиц за месяц сократились на 1,6% - до 3,1 трлн рублей, юрлиц выросли на 6,5% - до 847 млрд рублей.

Общий капитал Т-банка в январе вырос на 63% - до 507 млрд рублей (в основном за счет присоединения Росбанка).

Достаточность общего капитала в январе выросла на 1,5 процентного пункта (п.п.) - до 11,2%, основного капитала - снизилась на 0,4 п.п., до 9,1%, базового капитала - выросла на 0,2 п.п., до 6,6%.

Станислав Близнюк Росбанк Т-банк Т-Технологии
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