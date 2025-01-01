Т-Банк присоединил Росбанк

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Т-Банк завершил процесс присоединения Росбанка, говорится в сообщении материнской компании двух кредитных организаций - "Т-Технологии".

"И у нас большие амбиции на 2025 год", - отметила группа.

Изменения о прекращении деятельности Росбанка внесены в ЕГРЮЛ 1 января, следует из данных реестра.

Ранее сообщалось, что Росбанк станет филиалом Т-Банка, у объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия.

Т-Банк для присоединения Росбанка размещает допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей. Уставный капитал Т-Банка составляет 6,8 млрд рублей, после допэмиссии он вырастет на 44% - до 9,8 млрд рублей.

"Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг"), владеющие Т-Банком, в середине августа получили контроль над 99,4% акций Росбанка.

Предполагалось, что после присоединения Росбанка Т-Банк займет 5-е место среди российских банков по объему средств населения (2,1 трлн рублей) и 4-е - по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал Т-Банка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).