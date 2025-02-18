Горнодобывающая группа BHP в I финполугодии нарастила чистую прибыль почти впятеро

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. нарастила чистую прибыль почти в пять раз в первом полугодии 2025 финансового года.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в июле-декабре 2024 года выросла до $4,4 млрд с $0,9 млрд годом ранее.

Базовая прибыль снизилась на 23% и составила $5,1 млрд. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали $5,04 млрд.

Выручка сократилась на 8%, до $25,2 млрд.

Кроме того, BHP снизила размер промежуточных дивидендов до 50 центов на акцию с 72 центов на акцию годом ранее.

Акции компании на торгах в Сиднее во вторник подорожали на 0,4%.