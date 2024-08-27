Горнодобывающая группа BHP сократила годовую чистую прибыль на 39%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. зафиксировала резкое падение чистой прибыли в 2024 финансовом году (завершился 30 июня) из-за масштабных списаний. Как сообщила компания, ее чистая прибыль за 12 месяцев упала на 39%, до $7,9 млрд.

Показатель включает в себя списание в размере $2,7 млрд в подразделении, занимающемся добычей никеля в Западной Австралии, а также отчисление в размере $3,8 млрд на устранение последствий прорыва дамбы в Бразилии.

Базовая прибыль выросла на 2% и составила $13,66 млрд. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали $13,52 млрд.

Выручка повысилась на 3%, до $55,66 млрд.

Кроме того, BHP снизила размер финальных дивидендов до 74 центов на акцию с 80 центов на акцию годом ранее.