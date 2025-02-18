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Банк "ДОМ.РФ" в 2024 году увеличил прибыль по МСФО на 45% до 42,3 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" по МСФО за 2024 год выросла на 45% в сравнении с 2023 годом, до 42,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Основными драйверами финансовых результатов года стали увеличение кредитования строительства жилья, рост активной базы клиентов и числа транзакций.

Чистые процентные доходы банка выросли на 34% до 86,2 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 22%, составив 5,6 млрд рублей.

Доля просроченных кредитов (NPL) по итогам прошлого года составила 0,7% (на 31 декабря 2023 года – 1,0%), стоимость риска (COR) кредитного портфеля несущественно увеличилась на 0,1 п.п. по сравнению с началом года и составила 0,8%.

Чистое создание резервов под кредитные убытки и прочих резервов за 2024 год составило 28,9 млрд рублей, увеличившись в 2,3 раза. Большая часть созданных резервов приходится на кредитный портфель, который вырос за год на 49%, и гарантии.

Прочие операционные доходы выросли на 41% до 75,4 млрд рублей. Рост связан, в основном, с переоценкой финансовых инструментов, которые банк оценивает по справедливой стоимости, и операциями с валютой.

Активы, генерирующие процентный доход, выросли на 41% в основном за счет увеличения выдач ипотеки на 213 млрд рублей (96% выдач пришлось на льготные программы), корпоративных кредитно-гарантийных продуктов на 853 млрд рублей и портфеля инвестиционных ценных бумаг.

Средства клиентов на конец прошлого года превысили 2,7 трлн рублей, показав рост в размере 35% на фоне увеличения счетов эскроу и портфеля вкладов физлиц.

Банк "ДОМ.РФ" входит в состав одноименной госкорпорации и по итогам 2024 года занимает 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

ДОМ.РФ
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