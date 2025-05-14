Поиск

Госкорпорация "ДОМ.РФ" в I квартале сократила чистую прибыль по МСФО на 6%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ДОМ.РФ" в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО на 6% в годовом исчислении, до 15,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.

Доля банковского бизнеса в чистой прибыли госкорпорации по итогам первого квартала составила 58%, вовлечение и предоставление земельных участков принесло 14% прибыли, секьюритизация - 11%, операции на финансовых рынках - 9%, арендное жилье - 8%.

Чистые процентные доходы "ДОМ.РФ" в отчетном периоде выросли на 16% год к году, до 34,8 млрд рублей.

Расходы на резервы под кредитные убытки по долговым финансовым активам выросли до 6,7 млрд рублей по сравнению с 3,8 млрд рублей годом ранее. Создание резервов, основная часть которых приходится на кредитный портфель, было частично нивелировано восстановлением резервов по гарантиям исполнения обязательств, говорится в сообщении госкорпорации.

Чистая процентная маржа без учета секьюритизированных активов по итогам первого квартала составила 3,2%, снизившись на 0,6 процентного пункта год к году.

Чистые комиссионные доходы выросли на 64% в годовом выражении, до 2,4 млрд рублей.

Чистые операционные доходы, связанные с выполнением функций агента, в первом квартале снизились на 49%, до 1,9 млрд рублей. Снижение показателя связано с меньшим объемом выручки от продажи участков и объектов недвижимости.

Административно-хозяйственные расходы показали рост на 18%, до 11,1 млрд рублей.

Активы, генерирующие процентный доход, в первом квартале снизились на 6%, до 4,9 трлн рублей. Это связано преимущественно со снижением ликвидных активов (за счет средств, размещенных через краткосрочные депозиты и сделки обратного репо).

Прочие активы увеличились в 2,4 раза, до 429 млрд рублей, за счет роста остатков денежных средств на корреспондентских счетах вследствие погашения краткосрочных размещенных межбанковских кредитов и сделок обратного репо.

Средства клиентов выросли на 3%, до 2,5 трлн рублей, в основном за счет увеличения портфелей срочных депозитов физических лиц и эскроу счетов.

Норматив достаточности капитала (Н1) за первый квартал вырос до 13,8% с 13,3%.

Российские власти во второй половине 2025 года планируют провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ". Правительство на первом этапе предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

Госкорпорация в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 39%, до 65,8 млрд рублей. Активы группы в прошлом году выросли на 36% - до 5,6 трлн рублей, капитал составил 379,8 млрд рублей (рост на 16%).

ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });