Поиск

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе вырос г/г на 29,4%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе 2025 года вырос в годовом выражении на 29,4%, до 420,3 тыс. штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Более четверти вторичного рынка (26,5%) пришлось на российскую Lada - в прошлом месяце было продано 111,2 тыс. шт. На втором месте - японская Toyota с результатом 42,4 тыс. единиц (10,1%). Барьер пятипроцентной рыночной доли также преодолели корейские Kia и Hyundai (22,6 тыс. и 22 тыс. шт. соответственно).

"Автостат" отмечает, что продажи всех десяти наиболее популярных автомобилей с пробегом в январе выросли более чем на 10%. Наиболее сильным был рост у Lada (+42,1%), самым скромным - у японского Nissan (+13,8%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке в январе был седан Lada 2107, объем продаж которого составил 10 тыс. шт. На второй и третьей позициях оказались еще две вазовские модели - хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (8,5 тыс. шт.) и седан Lada 2170 "Приора" (8 тыс. шт.), В пятерку лидеров также вошли Kia Rio и Hyundai Solaris (8 тыс. и 7,8 тыс. шт. соответственно).

Все десять наиболее популярных моделей показали рыночный рост: от 12,5% у Toyota Corolla (за месяц продано 6,48 тыс. шт.) до 71,7% у российской "семерки" (9,995 тыс. шт.).

С конца 2024 года в РФ были существенно повышены ставки утильсбора, который разово уплачивается на каждый автомобиль - как локально произведенный, так и ввезенный из-за рубежа. Наиболее ощутимой для авторынка была индексация утильсбора с 1 октября на 70-85%. Вместе с ней государство утвердило и пятилетнюю шкалу ежегодной плановой индексации сбора до 2030 года, в соответствии с которой он с 1 января был повышен вновь, уже с более скромным шагом в 10-20%.

Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тыс. руб. до 556,2 тыс. руб., а с 1 января 2025 года - уже до 667,4 тыс. руб. На легковые автомобили старше трех лет того же сегмента сбор с октября вырос с 528,8 тыс. руб. до 978,2 тыс. руб., а с 1 января 2025 года - уже до 1,174 млн руб.

Россия Автостат легковые автомобили рынок
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине
Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });