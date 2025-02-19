Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе вырос г/г на 29,4%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе 2025 года вырос в годовом выражении на 29,4%, до 420,3 тыс. штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Более четверти вторичного рынка (26,5%) пришлось на российскую Lada - в прошлом месяце было продано 111,2 тыс. шт. На втором месте - японская Toyota с результатом 42,4 тыс. единиц (10,1%). Барьер пятипроцентной рыночной доли также преодолели корейские Kia и Hyundai (22,6 тыс. и 22 тыс. шт. соответственно).

"Автостат" отмечает, что продажи всех десяти наиболее популярных автомобилей с пробегом в январе выросли более чем на 10%. Наиболее сильным был рост у Lada (+42,1%), самым скромным - у японского Nissan (+13,8%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке в январе был седан Lada 2107, объем продаж которого составил 10 тыс. шт. На второй и третьей позициях оказались еще две вазовские модели - хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (8,5 тыс. шт.) и седан Lada 2170 "Приора" (8 тыс. шт.), В пятерку лидеров также вошли Kia Rio и Hyundai Solaris (8 тыс. и 7,8 тыс. шт. соответственно).

Все десять наиболее популярных моделей показали рыночный рост: от 12,5% у Toyota Corolla (за месяц продано 6,48 тыс. шт.) до 71,7% у российской "семерки" (9,995 тыс. шт.).

С конца 2024 года в РФ были существенно повышены ставки утильсбора, который разово уплачивается на каждый автомобиль - как локально произведенный, так и ввезенный из-за рубежа. Наиболее ощутимой для авторынка была индексация утильсбора с 1 октября на 70-85%. Вместе с ней государство утвердило и пятилетнюю шкалу ежегодной плановой индексации сбора до 2030 года, в соответствии с которой он с 1 января был повышен вновь, уже с более скромным шагом в 10-20%.

Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тыс. руб. до 556,2 тыс. руб., а с 1 января 2025 года - уже до 667,4 тыс. руб. На легковые автомобили старше трех лет того же сегмента сбор с октября вырос с 528,8 тыс. руб. до 978,2 тыс. руб., а с 1 января 2025 года - уже до 1,174 млн руб.