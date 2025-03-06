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В России в феврале продажи китайских легковых машин "просели" вдвое сильнее продаж Lada

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в феврале 2025 года снизились в годовом выражении в среднем вдвое сильнее, чем продажи Lada - на 28% против 14% соответственно, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Минпромторг сообщал, что продажи легковых автомобилей в стране в феврале упали на 25,2%, до 77 296 штук. При этом ранее глава министерства Антон Алиханов заявлял об ожидаемом падении авторынка во всех сегментах в среднем более чем на 20% и отмечал, что "просадка идет по импортным машинам".

"Автостат" по итогам февраля приводит оценку легкового рынка, схожую с данными министерства как по абсолютной цифре, так и по динамике - 78,04 тысячи штук (-24,9%). Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых марок, включая Lada и девять китайских, в совокупности пришлось 78,1% рынка (60 937 машин), в том числе доля Lada составила 31,5%, а общая доля девяти "китайцев" - 46,6%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 24 573 штук (-14,3%), а общие продажи китайских участников рынка из топ-10 составили 36 364 единиц (-27,8%).

Лидером среди иномарок в феврале вновь стал Haval с результатом продаж 9,57 тысячи единиц. Следующие четыре позиции в марочном рейтинге заняли Chery (8 389 штук), Geely (5101), Changan (4424) и Omoda (2,04 тысячи штук). Седьмое место занял белорусский Belgee с результатом 2001. В десятку также вошли китайские Jetour (1770), Jaecoo (1627) и Exeed (1442). "Несмотря на общее падение рынка, три бренда из первой десятки продемонстрировали в феврале положительную динамику, а именно: Jetour (+22,5%), Jaecoo (+39,8%) и Belgee (+92%). Остальные семь марок оказались "в минусе", сильнее всего "просели" Exeed (-57,8%) и Geely (-58,4%)", - отмечают в "Автостате".

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в России в феврале 2024 года (шт.)

МаркаФев. 2025гФев. 2024гИзм.Доля, фев. 2025гДоля, фев. 2024г2 мес. 2025г2 мес. 2024гИзм.
1Lada24 57328 673-14,3%31,49%27,58%52 11150 961+2,3%
2Haval9 57011 974-20,1%12,26%11,52%21 39521 594-0,9%
3Chery8 3899 933-15,5%10,75%9,56%17 34818 734-7,4%
4Geely5 10112 262-58,4%6,54%11,80%11 31821 260-46,8%
5Changan4 4245 993-26,2%5,67%5,77%9 50510 886-12,7%
6Omoda2 0403 123-34,7%2,61%3,00%4 3675 791-24,6%
7Belgee2 0011 04292,0%2,56%1,00%3 8171 528+149,8%
8Jetour1 7701 44522,5%2,27%1,39%3 9842 465+61,6%
9Jaecoo1 627116439,8%2,08%1,12%3 4082 062+65,3%
10Exeed1 4423 421-57,8%1,85%3,29%3 1006 179-49,8%
-ВСЕГО В РФ78 040103 953-24,9%100,00%100,00%167 112184 192-9,3%

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta - в феврале было реализовано 9513 машин (-27,2%). Продажи второй по популярности на рынке Lada Vesta в феврале выросли на 14%, до 8169.

Самой популярной иномаркой остался локально выпускаемый кроссовер Haval Jolion, результат которого составил 3,77 тысячи машин (-25,2%). За ним расположился кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 3652 (-2,9%). Далее следуют вазовске внедорожники - Lada Niva Travel (2771; -33,6%) и Lada Niva Legend (2095; -49,4%). Кроме них, в десятку попали Chery Tiggo 4 Pro, Changan UNI-S (с учетом CS55 Plus), Lada Largus и Geely Monjaro.

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в России в феврале 2024 года (шт.)

МодельФев. 2025гФев. 2024гИзм.Доля, фев. 2025гДоля, фев. 2024г2 мес. 2025г2 мес. 2024гИзм.
1Lada Granta9 51313 067-27,2%12,19%12,57%20 93523 288-10,1%
2Lada Vesta8 1697 16314,0%10,47%6,89%16 17612 545+28,9%
3Haval Jolion3 7705 039-25,2%4,83%4,85%7 9099 383-15,7%
4Chery Tiggo 7 Pro Max3 6523 763-2,9%4,68%3,62%7 6957 045+9,2%
5Lada Niva Travel2 7714 171-33,6%3,55%4,01%5 8727 393-20,6%
6Lada Niva Legend2 0954144-49,4%2,68%3,99%4 8747475-34,8%
7Chery Tiggo 4 Pro2 0862 767-24,6%2,67%2,66%4 9085 350-8,3%
8Changan UNI-S/CS55 PLUS2 0752 086-0,5%2,66%2,01%4 1893 867+8,3%
9Lada Largus VP1 97147+4093,6%2,53%0,05%4 144120+3353,3%
10Geely Monjaro1 9124 830-60,4%2,45%4,65%4 2218 480-50,2%
-ВСЕГО В РФ78 040103 953-24,9%100,00%100,00%167 112184 192-9,3%

Комментируя статистику авторынка в прошлом месяце, в пресс-службе "Автостата" отмечают, что в феврале 2024 года, китайские бренды показывали рост продаж и он был заметно выше, чем у Lada. "Таким образом, сейчас, в феврале 2025 года, высокая база сыграла против "китайцев"", - отметил руководитель пресс-службы Азат Тимерханов.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, прокомментировавший результаты продаж автомобилей в РФ в опубликованном накануне пресс-релизе, отметил, что давление на рынок оказали "выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе".

За январь-февраль 2025 года в России, по оценке "Автостата", было продано 167 112 новых легковых автомобилей (-9,3%). "В плюсе" по итогам двух месяцев находятся четыре бренда, наибольший рост среди них показывает Belgee (в 2,5 раза, на низкой базе). Наиболее существенное падение фиксируется у Geely (-46,8%) и Exeed (-49,8%).

Lada Автостат Минпромторг Антон Алиханов Алексей Калицев Азат Тимерханов АвтоВАЗ
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