В России в феврале продажи китайских легковых машин "просели" вдвое сильнее продаж Lada
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в феврале 2025 года снизились в годовом выражении в среднем вдвое сильнее, чем продажи Lada - на 28% против 14% соответственно, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
Минпромторг сообщал, что продажи легковых автомобилей в стране в феврале упали на 25,2%, до 77 296 штук. При этом ранее глава министерства Антон Алиханов заявлял об ожидаемом падении авторынка во всех сегментах в среднем более чем на 20% и отмечал, что "просадка идет по импортным машинам".
"Автостат" по итогам февраля приводит оценку легкового рынка, схожую с данными министерства как по абсолютной цифре, так и по динамике - 78,04 тысячи штук (-24,9%). Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых марок, включая Lada и девять китайских, в совокупности пришлось 78,1% рынка (60 937 машин), в том числе доля Lada составила 31,5%, а общая доля девяти "китайцев" - 46,6%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 24 573 штук (-14,3%), а общие продажи китайских участников рынка из топ-10 составили 36 364 единиц (-27,8%).
Лидером среди иномарок в феврале вновь стал Haval с результатом продаж 9,57 тысячи единиц. Следующие четыре позиции в марочном рейтинге заняли Chery (8 389 штук), Geely (5101), Changan (4424) и Omoda (2,04 тысячи штук). Седьмое место занял белорусский Belgee с результатом 2001. В десятку также вошли китайские Jetour (1770), Jaecoo (1627) и Exeed (1442). "Несмотря на общее падение рынка, три бренда из первой десятки продемонстрировали в феврале положительную динамику, а именно: Jetour (+22,5%), Jaecoo (+39,8%) и Belgee (+92%). Остальные семь марок оказались "в минусе", сильнее всего "просели" Exeed (-57,8%) и Geely (-58,4%)", - отмечают в "Автостате".
Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в России в феврале 2024 года (шт.)
|№
|Марка
|Фев. 2025г
|Фев. 2024г
|Изм.
|Доля, фев. 2025г
|Доля, фев. 2024г
|2 мес. 2025г
|2 мес. 2024г
|Изм.
|1
|Lada
|24 573
|28 673
|-14,3%
|31,49%
|27,58%
|52 111
|50 961
|+2,3%
|2
|Haval
|9 570
|11 974
|-20,1%
|12,26%
|11,52%
|21 395
|21 594
|-0,9%
|3
|Chery
|8 389
|9 933
|-15,5%
|10,75%
|9,56%
|17 348
|18 734
|-7,4%
|4
|Geely
|5 101
|12 262
|-58,4%
|6,54%
|11,80%
|11 318
|21 260
|-46,8%
|5
|Changan
|4 424
|5 993
|-26,2%
|5,67%
|5,77%
|9 505
|10 886
|-12,7%
|6
|Omoda
|2 040
|3 123
|-34,7%
|2,61%
|3,00%
|4 367
|5 791
|-24,6%
|7
|Belgee
|2 001
|1 042
|92,0%
|2,56%
|1,00%
|3 817
|1 528
|+149,8%
|8
|Jetour
|1 770
|1 445
|22,5%
|2,27%
|1,39%
|3 984
|2 465
|+61,6%
|9
|Jaecoo
|1 627
|1164
|39,8%
|2,08%
|1,12%
|3 408
|2 062
|+65,3%
|10
|Exeed
|1 442
|3 421
|-57,8%
|1,85%
|3,29%
|3 100
|6 179
|-49,8%
|-
|ВСЕГО В РФ
|78 040
|103 953
|-24,9%
|100,00%
|100,00%
|167 112
|184 192
|-9,3%
Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta - в феврале было реализовано 9513 машин (-27,2%). Продажи второй по популярности на рынке Lada Vesta в феврале выросли на 14%, до 8169.
Самой популярной иномаркой остался локально выпускаемый кроссовер Haval Jolion, результат которого составил 3,77 тысячи машин (-25,2%). За ним расположился кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 3652 (-2,9%). Далее следуют вазовске внедорожники - Lada Niva Travel (2771; -33,6%) и Lada Niva Legend (2095; -49,4%). Кроме них, в десятку попали Chery Tiggo 4 Pro, Changan UNI-S (с учетом CS55 Plus), Lada Largus и Geely Monjaro.
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в России в феврале 2024 года (шт.)
|№
|Модель
|Фев. 2025г
|Фев. 2024г
|Изм.
|Доля, фев. 2025г
|Доля, фев. 2024г
|2 мес. 2025г
|2 мес. 2024г
|Изм.
|1
|Lada Granta
|9 513
|13 067
|-27,2%
|12,19%
|12,57%
|20 935
|23 288
|-10,1%
|2
|Lada Vesta
|8 169
|7 163
|14,0%
|10,47%
|6,89%
|16 176
|12 545
|+28,9%
|3
|Haval Jolion
|3 770
|5 039
|-25,2%
|4,83%
|4,85%
|7 909
|9 383
|-15,7%
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3 652
|3 763
|-2,9%
|4,68%
|3,62%
|7 695
|7 045
|+9,2%
|5
|Lada Niva Travel
|2 771
|4 171
|-33,6%
|3,55%
|4,01%
|5 872
|7 393
|-20,6%
|6
|Lada Niva Legend
|2 095
|4144
|-49,4%
|2,68%
|3,99%
|4 874
|7475
|-34,8%
|7
|Chery Tiggo 4 Pro
|2 086
|2 767
|-24,6%
|2,67%
|2,66%
|4 908
|5 350
|-8,3%
|8
|Changan UNI-S/CS55 PLUS
|2 075
|2 086
|-0,5%
|2,66%
|2,01%
|4 189
|3 867
|+8,3%
|9
|Lada Largus VP
|1 971
|47
|+4093,6%
|2,53%
|0,05%
|4 144
|120
|+3353,3%
|10
|Geely Monjaro
|1 912
|4 830
|-60,4%
|2,45%
|4,65%
|4 221
|8 480
|-50,2%
|-
|ВСЕГО В РФ
|78 040
|103 953
|-24,9%
|100,00%
|100,00%
|167 112
|184 192
|-9,3%
Комментируя статистику авторынка в прошлом месяце, в пресс-службе "Автостата" отмечают, что в феврале 2024 года, китайские бренды показывали рост продаж и он был заметно выше, чем у Lada. "Таким образом, сейчас, в феврале 2025 года, высокая база сыграла против "китайцев"", - отметил руководитель пресс-службы Азат Тимерханов.
Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, прокомментировавший результаты продаж автомобилей в РФ в опубликованном накануне пресс-релизе, отметил, что давление на рынок оказали "выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе".
За январь-февраль 2025 года в России, по оценке "Автостата", было продано 167 112 новых легковых автомобилей (-9,3%). "В плюсе" по итогам двух месяцев находятся четыре бренда, наибольший рост среди них показывает Belgee (в 2,5 раза, на низкой базе). Наиболее существенное падение фиксируется у Geely (-46,8%) и Exeed (-49,8%).