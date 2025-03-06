В России в феврале продажи китайских легковых машин "просели" вдвое сильнее продаж Lada

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в феврале 2025 года снизились в годовом выражении в среднем вдвое сильнее, чем продажи Lada - на 28% против 14% соответственно, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Минпромторг сообщал, что продажи легковых автомобилей в стране в феврале упали на 25,2%, до 77 296 штук. При этом ранее глава министерства Антон Алиханов заявлял об ожидаемом падении авторынка во всех сегментах в среднем более чем на 20% и отмечал, что "просадка идет по импортным машинам".

"Автостат" по итогам февраля приводит оценку легкового рынка, схожую с данными министерства как по абсолютной цифре, так и по динамике - 78,04 тысячи штук (-24,9%). Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых марок, включая Lada и девять китайских, в совокупности пришлось 78,1% рынка (60 937 машин), в том числе доля Lada составила 31,5%, а общая доля девяти "китайцев" - 46,6%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 24 573 штук (-14,3%), а общие продажи китайских участников рынка из топ-10 составили 36 364 единиц (-27,8%).

Лидером среди иномарок в феврале вновь стал Haval с результатом продаж 9,57 тысячи единиц. Следующие четыре позиции в марочном рейтинге заняли Chery (8 389 штук), Geely (5101), Changan (4424) и Omoda (2,04 тысячи штук). Седьмое место занял белорусский Belgee с результатом 2001. В десятку также вошли китайские Jetour (1770), Jaecoo (1627) и Exeed (1442). "Несмотря на общее падение рынка, три бренда из первой десятки продемонстрировали в феврале положительную динамику, а именно: Jetour (+22,5%), Jaecoo (+39,8%) и Belgee (+92%). Остальные семь марок оказались "в минусе", сильнее всего "просели" Exeed (-57,8%) и Geely (-58,4%)", - отмечают в "Автостате".

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в России в феврале 2024 года (шт.)

№ Марка Фев. 2025г Фев. 2024г Изм. Доля, фев. 2025г Доля, фев. 2024г 2 мес. 2025г 2 мес. 2024г Изм. 1 Lada 24 573 28 673 -14,3% 31,49% 27,58% 52 111 50 961 +2,3% 2 Haval 9 570 11 974 -20,1% 12,26% 11,52% 21 395 21 594 -0,9% 3 Chery 8 389 9 933 -15,5% 10,75% 9,56% 17 348 18 734 -7,4% 4 Geely 5 101 12 262 -58,4% 6,54% 11,80% 11 318 21 260 -46,8% 5 Changan 4 424 5 993 -26,2% 5,67% 5,77% 9 505 10 886 -12,7% 6 Omoda 2 040 3 123 -34,7% 2,61% 3,00% 4 367 5 791 -24,6% 7 Belgee 2 001 1 042 92,0% 2,56% 1,00% 3 817 1 528 +149,8% 8 Jetour 1 770 1 445 22,5% 2,27% 1,39% 3 984 2 465 +61,6% 9 Jaecoo 1 627 1164 39,8% 2,08% 1,12% 3 408 2 062 +65,3% 10 Exeed 1 442 3 421 -57,8% 1,85% 3,29% 3 100 6 179 -49,8% - ВСЕГО В РФ 78 040 103 953 -24,9% 100,00% 100,00% 167 112 184 192 -9,3%

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta - в феврале было реализовано 9513 машин (-27,2%). Продажи второй по популярности на рынке Lada Vesta в феврале выросли на 14%, до 8169.

Самой популярной иномаркой остался локально выпускаемый кроссовер Haval Jolion, результат которого составил 3,77 тысячи машин (-25,2%). За ним расположился кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 3652 (-2,9%). Далее следуют вазовске внедорожники - Lada Niva Travel (2771; -33,6%) и Lada Niva Legend (2095; -49,4%). Кроме них, в десятку попали Chery Tiggo 4 Pro, Changan UNI-S (с учетом CS55 Plus), Lada Largus и Geely Monjaro.

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в России в феврале 2024 года (шт.)

№ Модель Фев. 2025г Фев. 2024г Изм. Доля, фев. 2025г Доля, фев. 2024г 2 мес. 2025г 2 мес. 2024г Изм. 1 Lada Granta 9 513 13 067 -27,2% 12,19% 12,57% 20 935 23 288 -10,1% 2 Lada Vesta 8 169 7 163 14,0% 10,47% 6,89% 16 176 12 545 +28,9% 3 Haval Jolion 3 770 5 039 -25,2% 4,83% 4,85% 7 909 9 383 -15,7% 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 3 652 3 763 -2,9% 4,68% 3,62% 7 695 7 045 +9,2% 5 Lada Niva Travel 2 771 4 171 -33,6% 3,55% 4,01% 5 872 7 393 -20,6% 6 Lada Niva Legend 2 095 4144 -49,4% 2,68% 3,99% 4 874 7475 -34,8% 7 Chery Tiggo 4 Pro 2 086 2 767 -24,6% 2,67% 2,66% 4 908 5 350 -8,3% 8 Changan UNI-S/CS55 PLUS 2 075 2 086 -0,5% 2,66% 2,01% 4 189 3 867 +8,3% 9 Lada Largus VP 1 971 47 +4093,6% 2,53% 0,05% 4 144 120 +3353,3% 10 Geely Monjaro 1 912 4 830 -60,4% 2,45% 4,65% 4 221 8 480 -50,2% - ВСЕГО В РФ 78 040 103 953 -24,9% 100,00% 100,00% 167 112 184 192 -9,3%

Комментируя статистику авторынка в прошлом месяце, в пресс-службе "Автостата" отмечают, что в феврале 2024 года, китайские бренды показывали рост продаж и он был заметно выше, чем у Lada. "Таким образом, сейчас, в феврале 2025 года, высокая база сыграла против "китайцев"", - отметил руководитель пресс-службы Азат Тимерханов.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, прокомментировавший результаты продаж автомобилей в РФ в опубликованном накануне пресс-релизе, отметил, что давление на рынок оказали "выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе".

За январь-февраль 2025 года в России, по оценке "Автостата", было продано 167 112 новых легковых автомобилей (-9,3%). "В плюсе" по итогам двух месяцев находятся четыре бренда, наибольший рост среди них показывает Belgee (в 2,5 раза, на низкой базе). Наиболее существенное падение фиксируется у Geely (-46,8%) и Exeed (-49,8%).