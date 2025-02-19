Вознаграждение главы Citigroup Джейн Фрейзер выросло в 2024 году на треть

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала около $34,5 млн в 2024 году, сообщил банк. Годом ранее ее вознаграждение составляло $26 млн.

Базовая зарплата Фрейзер за прошлый год по-прежнему составила $1,5 млн, денежный бонус выплачен в размере $4,5 млн, и она также получила бонус в $16,5 млн за достижение определенных показателей. Существенная часть вознаграждения - $11,6 млн - была выплачена в виде акций, доступ к которым Фрейзер получит в случае достижения определенных показателей.

Фрейзер получает больше, чем руководитель Wells Fargo Чарли Шарф и его коллега из Morgan Stanley Тед Пик - $31,2 млн и $34 млн соответственно. Глава Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн за прошлый год заработал $35 млн, CEO Goldman Sachs Group Дэвид Соломон и глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон - по $39 млн.

В 2024 году динамика акций Citi была одной из худших среди ведущих банков США, однако с начала 2025 года они являются лидером, прибавив более 20% стоимости.

Также 19 февраля стало известно, что глава британского банка HSBC Джордж Эльхедери за 2024 год получит совокупно 5,4 млн фунтов стерлингов ($6,8 млн), включая базовую зарплату в размере 2,47 млн фунтов.