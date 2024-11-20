Жилье в Британии в сентябре подорожало на 2,9%, в Лондоне подешевело на 0,5%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в сентябре увеличились восьмой месяц подряд - на 2,9% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.

В результате средняя стоимость дома составила 292 тыс. фунтов стерлингов ($369,7 тыс.).

Тем временем Лондон стал единственным британским регионом, где было зафиксировано снижение стоимости жилой недвижимости - на 0,5% в годовом исчислении.

В августе цены на жилье в стране повысились на 2,7%, в столице - на 1,2%.

Между тем стоимость аренды жилья в Великобритании в сентябре выросла на 8,7% относительно того же месяца годом ранее. В Лондоне аренда подорожала на 10,4%.