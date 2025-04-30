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Добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале выросла на 0,3% м/м, экспорт - на 7,8%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале выросла на 0,3% к январю, экспорт - на 7,8%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,547 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,073 млн б/с в январе. Показатель повысился на 3,6% относительно февраля 2024 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в феврале равнялась 8,947 млн б/с против 8,917 млн б/с в январе. В годовом выражении было зафиксировано сокращение на 0,7%.

Производство нефти в Венесуэле в феврале увеличилось до 1,025 млн б/с по сравнению с 1,031 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 877 тысяч б/с.

По предварительным оценкам JODI, США в феврале нарастили добычу нефти на 2,7% - до 13,503 млн б/с по сравнению с 13,146 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 3,1% (с 13,102 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,131 млн б/с по сравнению с 3,931 млн б/с в январе (повышение на 5,1%) и 4,660 млн б/с в феврале 2024 года (падение на 11,4%).

США Венесуэла JODI Саудовская Аравия
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