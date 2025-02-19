Мосбиржа с 20 февраля допустит акции SFI и СПБ биржи к утренним торгам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 февраля расширит количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии на фондовом рынке.

Согласно сообщению биржи, в список добавлены акции SFI, "СПБ биржи", "Русснефти", "Газпром нефти" и "Евротранса".

Таким образом, на утренних торгах на фондовом рынке Мосбиржи можно будет заключать сделки со 113 бумагами: 56 акциями и 57 ОФЗ.

Мосбиржа возобновила утреннюю сессию на фондовом рынке 27 января.