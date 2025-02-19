Поиск

Мосбиржа с 20 февраля допустит акции SFI и СПБ биржи к утренним торгам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 февраля расширит количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии на фондовом рынке.

Согласно сообщению биржи, в список добавлены акции SFI, "СПБ биржи", "Русснефти", "Газпром нефти" и "Евротранса".

Таким образом, на утренних торгах на фондовом рынке Мосбиржи можно будет заключать сделки со 113 бумагами: 56 акциями и 57 ОФЗ.

Мосбиржа возобновила утреннюю сессию на фондовом рынке 27 января.

SFI Московская биржа СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5879 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });