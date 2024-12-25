"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Мосбиржа" планирует запустить утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 года, сообщила биржа.

На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями и облигациями федерального займа (ОФЗ).

На срочном рынке в утреннюю сессию будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной.

Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.

На фондовом рынке с 6:50 по Москве будет проводиться аукцион открытия, с 7:00 - утренняя сессия.

На срочном рынке с 8:50 будет проводиться аукцион открытия, с 9:00 - утренняя сессия.

В ноябре источник "Интерфакса", знакомый с планами биржи, говорил, что утреннюю сессию на фондовом рынке планируется вернуть в начале 2025 года. В качестве предварительной даты запуска торгов он тогда называл 27 января.

"Мосбиржа" запустила утренние торги на фондовом рынке в декабре 2021 года - с 07:00 по Москве, но в конце февраля 2022 года на фоне обвала котировок в связи с событиями на Украине было принято решение их не проводить. Сейчас на этом рынке торги проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю - с 19:05 до 23:50.

Также сообщалось, что биржа также планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 07:00 по Москве. Сейчас торги проводятся с 10:00 до 23:50. Утренние торги на срочном рынке были запущены в марте 2021 года. В феврале 2022 года их прекратили, в сентябре 2022 года - возобновили, но с 09:00. Однако после введения американских санкций против группы "Московской биржи" в июне 2024 года Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 на срочном, валютном и рынке драгметаллов.