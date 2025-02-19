Brent подорожала до $76,51 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в среду, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения.

К 14:42 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,88%) до $76,51 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,74 (1,03%), до $72,59 за баррель.

Рынок пытается выработать отношение к повышательным факторам, связанным с Россией, Ираном и ОПЕК, отмечает стратег по сырьевым товарам в BNP Paribas Альдо Спаньер.

Инвесторы оценивают возможные последствия анонсированных и действующих санкций, а также перспективы смягчения ограничительных мер против России после переговоров в Эр-Рияде, пишет эксперт.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что даже если санкции против России будут ослаблены, это не окажет существенного влияния на предложение нефти на рынке.

"Мы считаем, что добыча нефти в России сдерживается целевым показателем ОПЕК+, составляющим 9 млн баррелей в сутки, а не текущими санкциями, которые влияют на направление, но не на объем экспорта нефти", - говорится в их отчете.

Тем временем страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отмечает ограниченную действенность этих мер.

"Россия сумела обойти эти санкции, увеличив собственный танкерный флот", - пишет он.

Паттерсон полагает, что потолок цен сможет действовать только в том случае, если недавние санкции США против танкерного флота РФ вынудят российских экспортеров пользоваться услугами западных перевозчиков.

Эксперт также считает контринтуитивным ужесточать ограничительные меры на фоне начавшихся переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Накануне представители США и России провели первый день переговоров по Украине в Эр-Рияде. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора России, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает MarketWatch.

Инвесторы также ждут решений ОПЕК+ относительно наращивания нефтедобычи, которое было запланировано на апрель. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен.

"Задержка в переходе к наращиванию добычи может свести на нет тот профицит, которого мы ожидали на рынке в этом году, и тогда нефтяные цены получат более прочную поддержку", - пишет Паттерсон.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в начале апреля может ввести 25%-ные пошлины на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Торговые войны могут оказывать негативное влияние на экономический рост, что, в свою очередь, способно ослабить спрос на нефть.