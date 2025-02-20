Brent подорожала до $76,27 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в четверг перешли к росту, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса и предложения на рынке.

По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей позднее в четверг.

К 14:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futuresна $0,23 (0,3%) до $76,27 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,08 (0,11%), до $72,33 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка 20 февраля. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы подорожали на $0,24 (0,33%), до $72,34 за баррель.

"Неопределенность перспектив предложения продолжает поддерживать нефтяной рынок, которому приходится иметь дело с многочисленными рисками, включая перебои с поставками из Казахстана, возможность задержки восстановления добычи ОПЕК+, погодные катаклизмы в США и неизменно нависающие над рынком санкционные риски", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

По словам эксперта, возобновление поставок из иракского Курдистана, которое может произойти уже в ближайшее время, способно отчасти компенсировать эти риски, вернув на рынок порядка 300 тысяч баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора России.

Постпреды стран ЕС согласовали новые ограничительные меры против России, в том числе против 73 нефтяных танкеров, сообщила в среду Financial Times со ссылкой на источники.