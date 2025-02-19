Стоимость II очереди реконструкции аэропорта Владикавказа оценена в 3 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость второй очереди реконструкции аэропорта "Владикавказ" (входит в "Новапорт") составит около 3 млрд рублей, сообщил журналистам глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В этом году инвестор приступает к реконструкции старого здания аэровокзала. Проект разработан и прошел экспертизу. Там будет создан международный пункт пропуска. Стоимость реконструкции оценивается почти в 1 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, затем инвестор приступит к строительству нового здания, которое будет расположено между новым и старым терминалами аэровокзала. Там оборудуют зал ожидания делегаций и вип-зону. На эти цели предполагается направить 2 млрд рублей, строительство начнется в 2026 году.

"Новапорт" строит международный терминал в аэропорту Владикавказа на месте старого здания, обслуживавшего внутренние авиалинии. Благодаря реконструкции пропускная способность аэропорта в международном направлении увеличится до 160 пассажиров в час.

В ноябре 2022 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса (первая очередь) внутренних воздушных линий площадью более 5 тысяч кв. метров, увеличив пропускную способность терминала в 1,5 раза, до 500 пассажиров в час. Строительство аэровокзального комплекса оценивалось в 1,6 млрд рублей.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт Северной Осетии. Пассажиропоток в 2023 году вырос на 15% к уровню 2022 года - до 916 552 человек. Данные за 2024 года пока не раскрывались.

ОАО "Международный аэропорт Владикавказ" в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 231,5 млн рублей, что на 35,3% больше, чем годом ранее.