"Новапорт" в 2025-2030 годах инвестирует в региональные аэропорты 67 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Новапорт", бенефициаром которого является бизнесмен Роман Троценко, в 2025-2030 годыъ планирует инвестировать в строительство и реконструкцию региональных аэропортов около 67 млрд рублей, сообщил замгендиректора компании по развитию аэродромной инфраструктуры Дмитрий Рыжов.

В 2019-2024 годах "Новапорт" построил новые терминалы в девяти аэропортах общей площадью 140 тысяч кв. м и стоимостью 53 млрд рублей, заявил Рыжов в ходе панельной дискуссии о развитии аэропортов на выставке "Россия". Четыре из них - в Челябинске, Новосибирске, Кемерове и Владикавказе - уже сданы в эксплуатацию, остальные пять - в Воронеже, Ставрополе, Томске, Улан-Удэ и Магадане - планируется ввести в этом году.

"На 2025-2030 годы у нас не менее агрессивные планы - мы построим также девять терминалов общей площадью 100 тысяч кв. м за 67 млрд рублей в таких аэропортах, как Мурманск, Астрахань, Минводы, Тюмень, Салехард, Магнитогорск, Барнаул, Чита и Улан-Удэ. Хочу отметить, что этот план на новую пятилетку уже наполовину реализован: заключены контракты, где-то 40% стоимости уже в бетоне и железе", - сказал Рыжов.

На данный момент "Новапорт" объединяет 26 региональных аэропортов, в 2023 году они вместе обслужили 35 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее, добавил замглавы холдинга.