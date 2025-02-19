Pershing Square хочет купить акции Howard Hughes и сделать ее "современной Berkshire"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Pershing Square Holdco американского миллиардера Билла Акмана направила предложение о покупке 10 млн новых акций девелопера Howard Hughes Holdings (HHH, ранее - Howard Hughes Corp.) по цене $90 за штуку, сообщила Pershing Square.

В случае успеха сделки доля инвесткомпании вырастет с 37,6% до 48%.

"Если транзакция состоится, я стану председателем совета директоров и главным исполнительным директором, Райан Исраэль - главным инвестиционным директором, а Бен Хаким - президентом, и мы предоставим HHH доступ ко всем ресурсам Pershing Square, чтобы построить диверсифицированный холдинг - или, если позволите, современный Berkshire Hathaway (инвесткомпания Уоррена Баффета - ИФ)", - написал Акман в соцсети X.

По его словам, новая Howard Hughes будет покупать контрольные пакеты акций частных и публичных компаний, отвечающих установленным Pershing Square критериям качества бизнеса.

Ранее, анонсируя потенциальную сделку без упоминания Howard Hughes, Акман сказал: "Мы будем придерживаться аналогичных Berkshire долгосрочных, ориентированных на акционеров принципов и намерены держать эти акции вечно".

Новое предложение Pershing Square заменяет ее предыдущую заявку, предполагавшую формирование контрольного пакета в Howard Hughes через покупку дополнительных акций и ее объединение с дочерней структурой Pershing Square. Акман хотел купить бумаги примерно на $1 млрд по цене $85 за штуку.

В ноябре Howard Hughes оценивала стоимость чистых активов в $118 из расчета на акцию, причем называла эту оценку консервативной.