Билл Акман вывел на биржу две компании в рамках IPO объемом $5 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Инвестор Билл Акман вывел на биржу две компании в рамках IPO объемом $5 млрд - Pershing Square USA (PSUS) и Pershing Square Inc. (PSI).

Акции PSUS и PSI на Нью-Йоркской фондовой бирже начнут торговаться 29 апреля, говорится в их совместном сообщении. Расчеты по IPO, как ожидается, будут завершены 30 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что спрос на размещаемые акции превысил предложение, и порядка 85% бумаг были проданы институциональным инвесторам.

В сообщении отмечается, что сумма в $5 млрд учитывает средства от частного размещения акций в размере $2,8 млрд, анонсированного ранее.

Средства от IPO получит PSUS - инвесткомпания закрытого типа, управляемая Pershing Square Capital Management (PSCM). В свою очередь PSI является материнской компанией PSCM.

Акман - один из наиболее известных в мире управляющих хедж-фондами. Pershing Square отличается от других подобных компаний тем, что имеет концентрированный портфель, удерживая крупные позиции лишь в нескольких акциях, включая Uber, Alphabet, Amazon и Hilton. На конец 2025 года Pershing Square владела активами на $30,7 млрд.

Инвестор начал готовить почву для проведения IPO летом 2024 года, продав 10% Pershing Square из расчета ее стоимости чуть более $10 млрд группе инвесткомпаний.

