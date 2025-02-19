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Опрос ЦБ показал, что условия кредитования компаний в феврале оставались жесткими

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Условия кредитования компаний в феврале оставались жесткими, говорится в комментарии по итогам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

"Предприятия по-прежнему отмечали снижение доступности кредитных ресурсов, корректировку условий по программам льготного кредитования и повышение требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам", - отмечает ЦБ.

При этом индекс условий кредитования в феврале увеличился по сравнению с январем как в целом по экономике, так и по всем отраслям. В январе этот показатель несколько повысился, но оставался вблизи зафиксированных в ноябре-декабре 2024 года минимумов за всю историю наблюдений.

В феврале за кредитами обращались 34,0% опрошенных предприятий (в январе - 33,3%).

В проведенном 1-12 февраля опросе приняли участие 12,4 тыс. нефинансовых предприятий.

В феврале рост деловой активности ускорился впервые с октября 2024 года, подчеркивает ЦБ. Позитивные ожидания по спросу на следующие три месяца улучшились, при этом ожидания по выпуску не изменились. Дефицит кадров оставался одним из основных факторов, ограничивающих расширение производства.

Ценовые ожидания предприятий в феврале впервые с I квартала 2024 года заметно снизились. При этом их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает Банк России. Наиболее заметно снизились ценовые ожидания в добыче полезных ископаемых, сфере услуг и торговле автотранспортными средствами.

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