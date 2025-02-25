ВТБ в январе-феврале видит снижение кредитования

За пределами субсидируемой ипотеки "жизни нет", отметил первый зампред банка Пьянов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в первые два месяца 2025 года отмечает снижение кредитного портфеля на фоне традиционного падения спроса и перетока заемщиков на рынок облигаций, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Мы видим, что в первые месяцы года (в январе, и это справедливо для февраля) спрос на кредиты во всех сегментах был ограничен. В части розницы мы реализуем целенаправленную стратегию: выдачи только высококачественных кредитов, которых недостаточно для замещения выбывающих", - заявил он.

Говоря о ситуации в корпоративном кредитовании, Пьянов отметил, что в начале 2025 года наблюдается повышенный спрос на размещение облигаций, "которые, по сути, позволяют заемщикам занимать дешевле".

"И если мы осенью наблюдали повышенный спрос с очень низкой чувствительностью к цене, то сейчас мы имеем пока падение кредитного портфеля в первые месяцы 2025 года", - заявил Пьянов.

Комментируя ситуацию в ипотеке, топ-менеджер констатировал, что рынок превратился в выдачу кредитов с господдержкой. "За пределами субсидируемой ипотеки жизни пока нет", - сказал он.

ВТБ в 2025 году прогнозирует рост портфеля корпоративных кредитов более чем на 10% и, наоборот, снижение розничного портфеля более чем на 10%.