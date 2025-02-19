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Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам линейки "Лучший процент", максимальная ставка для массовых клиентов будет составлять 22% годовых (сейчас - 22,5%), следует из сообщения банка.

Для премиальных клиентов максимальная ставка снизится до 22,25% с 23%.

Максимальные ставки доступны по вкладам на срок 5-6 месяцев и действуют на "новые деньги" (средства, минимум половина которых не хранилась на вкладах в Сбербанке последние два календарных месяца).

Максимальная ставка в линейке "СберВклад" останется на прежнем уровне со сроком размещения средств на 5-6 месяцев - 22% годовых для массовых клиентов, 22,25% - для премиальных. Вклад можно открыть как на старые, так и на новые деньги и пополнять его.

Банк России в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это вторая подряд пауза в решении по ставке.

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