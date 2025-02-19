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ЕК пообещала сделать сельхозсектор ЕС привлекательным для производителей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила "дорожную карту" внедрения комплексной стратегии сельского хозяйства и производства продовольствия в Евросоюзе.

"Наши фермеры сталкиваются с растущими проблемами глобальной конкуренции и изменения климата. Вот почему сегодня мы предлагаем комплексную стратегию, которая сделает сельское хозяйство более привлекательным и более устойчивым", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике ЕК отмечается, что "дорожная карта" закладывает основу для справедливой агропродовольственной системы для нынешнего и будущих поколений. В частности, предусматривается упрощение политики ЕС в области сельского хозяйства и расширение внедрения инноваций и цифровизации.

Позднее в 2025 году Еврокомиссия предложит комплексный пакет мер по упрощению действующего сельскохозяйственного законодательства, а также цифровую стратегию ЕС для сельского хозяйства.

Также в представленном документе обозначены четыре приоритетных направления развития сектора: привлекательность для производителей, особенно молодежи; конкурентоспособность и устойчивость, ориентированные на продовольственные безопасность и суверенитет; перспективность, связанная с переходом к экономике с низким уровнем выбросов углерода; справедливость условий жизни и труда в сельской местности при гарантиях, что сельские районы останутся динамичными, функциональными и тесно связанными с культурным и природным наследием ЕС.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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