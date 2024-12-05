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В ЕС учредили Европейский совет по сельскому хозяйству и продовольствию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила в четверг об учреждении нового органа - Европейского совета по сельскому хозяйству и продовольствию (EBAF).

"Сельское хозяйство находится в центре будущего нашей Европы. (...) Европейский совет по агропродовольствию должен заняться всей сложностью цепочки создания стоимости агропродовольствия, поддерживая наших фермеров и продвигая более устойчивую и конкурентоспособную агропродовольственную систему", - заявила по этому случаю председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Новый совет возглавит член ЕК по продовольствию и сельскому хозяйству Кристоф Хансен.

Ожидается, что этот консультативный орган будет предоставлять Еврокомиссии "консультации высокого уровня по последующим действиям в соответствии с отчетом стратегического диалога о будущем сельского хозяйства ЕС". Предполагается также, что совет внесет вклад в работу над концепцией сельского хозяйства и продовольствия Евросоюза, которую планируется представить в течение первых 100 дней мандата новой Европейской комиссии.

Совет создается на пять лет и, как ожидается, будет собираться от двух до шести раз в год. Он будет состоять максимум из 30 организаций-членов, представляющих три категории заинтересованных сторон: фермерское сообщество, другие участники цепочки поставок продовольствия, гражданское общество.

В сентябре 2023 года фон дер Ляйен в своем докладе о состоянии Евросоюза объявила о проекте стратегического диалога о будущем сельского хозяйства ЕС, который был запущен в январе 2024 года и объединил основные заинтересованные стороны из европейских агропродовольственных секторов, гражданского общества, сельских общин и академических кругов "для достижения общего понимания и видения будущего сельскохозяйственных и продовольственных систем союза".

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Кристоф Хансен
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