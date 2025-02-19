Цена на нефть Brent поднялась до $76,67 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на нефть продолжают повышаться в среду и прибавляют более 1%, в том числе на неопределенности перспектив поставок из Казахстана, России и других стран ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 по московскому времени составляет $76,67 за баррель, что на $0,85 (1,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,05 (1,48%), до $72,91 за баррель.

Ранее на этой неделе нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кропоткинская", принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), подверглась атаке БПЛА. В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступило с территории Казахстана.

Компания "Транснефть", являющаяся акционером КТК, сообщала со ссылкой на специалистов консорциума, что последствия повреждения НПС будут устраняться от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.

Дипломаты Казахстана обсудят с коллегами из Украины последнюю атаку на КТК в свете того, что данный маршрут важен для экономики Казахстана, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров агентству "Интерфакс-Казахстан".

Накануне представители США и России провели первый день переговоров по Украине в Эр-Рияде. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что даже если санкции против России будут ослаблены, это не окажет существенного влияния на предложение нефти на рынке.

"Мы считаем, что добыча нефти в России сдерживается целевым показателем ОПЕК+, составляющим 9 млн баррелей в сутки, а не текущими санкциями, которые влияют на направление, но не на объем экспорта нефти", - говорится в их отчете.

Тем временем страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон полагает, что эти ограничительные меры смогут работать только в том случае, если недавние санкции США против танкерного флота РФ вынудят российских экспортеров пользоваться услугами западных перевозчиков.

Инвесторы также ждут решений ОПЕК+ относительно наращивания нефтедобычи, которое было запланировано на апрель. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в начале апреля может ввести 25%-ные пошлины на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Торговые войны могут оказывать негативное влияние на экономический рост, что, в свою очередь, способно ослабить спрос на нефть.