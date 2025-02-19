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Права иностранных владельцев холдинговой структуры "Шереметьево" приостановлены после ее включения в ЭЗО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области поддержал требование Минтранса РФ о приостановке корпоративных прав TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd в отношении МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" – единственного владельца ООО "Шереметьево Холдинг", которое контролирует 66,06% акций АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ).

"Иск удовлетворить полностью", - сказано в материалах картотеки арбитражных дел.

Как сообщалось, Минтранс требовал приостановить корпоративные права ответчиков в МКООО до 31 декабря 2025 года.

МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. С ноября прошлого года компания входит в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в размере 65,22% в TPS Avia Holding была у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% МАШ, 2,43% было у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента аэропорта.

Заявление Минтранса было подано в суд 27 января, в этот же день оно было принято к производству. При этом сообщалось, что 28 января этот же суд принял иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово".

"Шереметьевский" иск имеет иную природу. Он является частью стандартной процедуры при включении компании в утверждаемый правительством список ЭЗО, цель которой – получение российскими бенефициарами акций и долей таких компаний в прямое владение, без участия в цепочке собственников иностранных холдинговых структур.

Минтранс TPS Avia holding inc. Sandy Investments Ltd МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" ООО "Шереметьево Холдинг" АО "Международный аэропорт Шереметьево"
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