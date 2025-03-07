Компания-бенефициар "Шереметьево" в 2024 году получила более 21 млрд рублей дивидендов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ООО "Шереметьево Холдинг", контролирующее 66,06% акций в АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), получило в 2024 году в виде дивидендов более 21 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Дивиденды получены от российских организаций. В разделе о долевых финансовых вложениях единственным дочерним обществом "Шереметьево Холдинг" в последние три года указан МАШ.

В 2023 году компания получила 15,3 млрд рублей дивидендных выплат.

Финансовую отчетность за прошлый год самого МАШ в открытых источниках "Интерфакс" не обнаружил. 2021 год компания закончила с чистой прибылью по РСБУ в 5,4 млрд рублей (против убытка в 187 млн рублей за предыдущий год) при выручке в 26,9 млрд рублей (+41%).

В 2024 году у "Шереметьево Холдинга" появились также долговые финансовые вложения, отражено в отчетности: компания предоставила в виде заемных средств другим организациям (каким - не уточняется) почти 35,8 млрд рублей. Большая часть этой суммы - 35 млрд рублей - выдана по ставке ЦБ, действующей в день начисления процентов, со сроком погашения до конца 2026 года.

Единственным владельцем "Шереметьево Холдинг" является МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. С ноября прошлого года компания входит в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Учредители МКООО не раскрываются.

До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в размере 65,22% в TPS Avia Holding была у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% МАШ, 2,43% было у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента аэропорта.

В 2023 году аэропорт "Шереметьево" обслужил 36,6 млн пассажиров, по итогам 2024 года трафик вырос примерно на 20%, заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров (то есть до около 44 млн человек). С такими показателями аэропорт сохранил статус крупнейшего в РФ. Основной объем пассажиропотока "Шереметьево" обеспечивают компании группы "Аэрофлот".