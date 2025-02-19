Рост цен на бензин в РФ с 11 по 17 февраля ускорился до 0,21%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 февраля выросли на 0,21% после повышения на 0,06% с 4 по 10 февраля и на 0,11% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 17 февраля выросли на 0,94% (общая инфляция за этот период составила 1,71%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 17 февраля составляла 58,93 руб. (на 10 февраля - 58,81 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 55,78 руб. (55,65 руб.), АИ-95 - 60,89 руб. (60,77 руб.), АИ-98 - 83,56 руб. (83,44 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 февраля увеличились на 0,13% после роста на 0,05% с 4 по 10 февраля и на 0,12% с 28 января по 3 февраля. Средняя цена ДТ в стране на 17 февраля составляла 70,86 руб. за литр (70,77 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).