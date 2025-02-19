Цены производителей на бензин в РФ в январе снизились на 12,2% после 12,5% в декабре

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в январе 2025 года снизились на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 12,5% в декабре 2024 года, на 1,9% в ноябре и на 1,8% в октябре, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли: в сентябре - на 1,4%, в августе - на 4,9%, в июле - на 25%, в июне на 0,7% после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе.

Потребительские цены на бензин в РФ в январе выросли на 0,62% после 1,35% в декабре

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились на 38,9%.



