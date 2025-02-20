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Годовая выручка "Яндекса" впервые превысила 1 трлн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" по итогам 2024 года увеличил выручку на 37%, до 1,095 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 24% и достиг 48,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю снизилась до 14,3% с 15,8% годом ранее.

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали ее на уровне 334,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA оказался на уровне консенсус-прогноза - 48,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль в IV квартале составила 31,5 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Остаток денежных средств на конец квартала зафиксирован в объеме 212,5 млрд рублей.

По итогам 2024 года выручка компании достигла 1,09 трлн рублей, увеличившись на 37%. Скорр. EBITDA увеличилась в 1,6 раза, до 188,6 млрд рублей. Рентабельность по показателю за 2024 год составила 17,2% против 15,1% в 2023 году.

Скорректированная чистая прибыль практически удвоилась, достигнув 100,9 млрд рублей.

"Яндекс" по итогам 2025 года ожидает роста выручки более чем на 30%, он также прогнозирует, что скорректированный показатель EBITDA составит не менее 250 млрд рублей.

Яндекс
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