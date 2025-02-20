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"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" в 2025 году планирует продолжать наращивать численность своих сотрудников, сообщил представитель компании на онлайн-звонке для аналитиков и инвесторов по итогам IV квартала 2024 года.

За год компания увеличила количество основного персонала на 15%, до 29 тысяч человек.

"Мы не в этом поезде по увольнениям IT-сотрудников и их сокращений, мы планируем увеличить численность сотрудников в компании в 2025 году", - сказал он, не уточнив, на сколько может вырасти численность персонала.

Компания продолжает инвестировать в развитие своих продуктов, сервисов и технологий и, соответственно, для такой траектории развития требуется привлечение новых талантливых сотрудников.

"Мы способны, на самом деле, показывать и хороший операционный рычаг, и нанимать, и удерживать лучших людей", - добавил представитель.

В конце 2024 года ряд СМИ и телеграм-каналов начали сообщать о планируемых сокращениях в крупных IT-компаниях. По данным их собеседников, некоторые компании тогда уже начали оптимизацию штата, а другие рассматривают возможность увольнений из-за высокой стоимости сотрудников на фоне возросших процентных ставок.

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