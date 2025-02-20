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Квартальная чистая прибыль Airbus выросла в 1,7 раза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 8%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 2,42 млрд евро против 1,46 млрд евро годом ранее. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - повысилась на 16%, до 2,56 млрд евро.

Квартальная выручка Airbus увеличилась до 24,72 млрд евро с 22,89 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, предполагал, что чистая прибыль Airbus составит 2,1 млрд евро, скорректированная EBIT - 2,6 млрд евро, выручка - 24,68 млрд евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов выросла на 9%, до 17,77 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - на 15%, до 3,07 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 3%, до 4,47 млрд евро.

В 2024 году Airbus поставила 766 коммерческих самолетов по сравнению с 735 самолетами годом ранее. Компания рассчитывает передать клиентам 820 самолетов в этом году (консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha экспертов - 824 самолета).

Airbus также прогнозирует скорректированную EBIT в 2025 году на уровне 7 млрд евро. В 2024 году этот показатель составил 5,4 млрд евро.

Компания намерена выплатить дивиденды в размере 2 евро на акцию по итогам 2024 года, а также специальные дивиденды в 1 евро на бумагу.

Акции Airbus подорожали на 15,8% за последние 12 месяцев.

Airbus
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