Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сократил поставки в январе-сентябре более чем на 21% – до 291 коммерческого самолета по сравнению с 371 за аналогичный период 2023 года, сообщается в его пресс-релизе.

В том числе поставки в третьем квартале составили 116 лайнеров против 105 годом ранее.

В сентябре Boeing отправил клиентам 33 самолета, что на шесть больше, чем в том же месяце прошлого года.

Объем заказов компании составляет 5,456 тыс. лайнеров.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в январе-августе (последние официальные данные) передала 75 клиентам 447 самолетов.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в компании, в сентябре поставки составили 50 лайнеров по сравнению с 55 в том же месяце прошлого года. Таким образом, за три квартала текущего года Airbus поставила 497 самолетов против 488 годом ранее.

Котировки акций Boeing с начала текущего года упали более чем на 42%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 12%. Цена бумаг Airbus в этом году уменьшилась на 9,4%, индекс CAC 40 при этом вырос на 0,1%.