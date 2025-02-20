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ВЭБ предложил застроить бывшие участки Хотина в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВЭБ предложил реализовать девелоперские проекты на месте двух московских офисно-складских комплексов, ранее подконтрольных бизнесмену Алексею Хотину, а ныне принадлежащих государству.

Доход от реализации этих проектов, по замыслу ВЭБа, можно будет распределить на паритетных началах между государством и госкорпорацией, которая выступает залогодержателем активов, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Офисно-складской комплекс "Гефест" на Дмитровском шоссе и земельные участки под ним, а также офисно-складской комплекс "Аврора" на Алтуфьевском шоссе и право аренды участка под ним были переданы ВЭБу в залог группой компаний-должников, бенефициарным собственником которых через цепочку аффилированных лиц был Хотин.

Задолженность у компаний возникла на основании кредитных соглашений, заключенных в 2011-2014 годах с Глобэксбанком, в рамках финансового оздоровления которого права требования по кредитам перешли ВЭБу ("Глобэкс" впоследствии был присоединен к Связь-банку и передан Промсвязьбанку).

Мещанский районный суд Москвы в ноябре 2024 года вынес решение изъять офисно-складские активы Хотина, ранее приговоренного к тюремному заключению за растрату средств банка "Югра", в доход государства, при этом залоговый статус ВЭБа был сохранен.

По данным источников "Интерфакса", ВЭБ в качестве возможной стратегии работы с этими активами рассматривает строительство на переданных в залог земельных участках жилых комплексов, доход от реализации помещений в которых может быть поровну разделен между казной и госкорпорацией.

Для реализации проекта имущество, обремененное ипотекой "ВЭБ.РФ", нужно будет внести в уставный капитал специальной проектной компании, которую могут создать ВЭБ и структура Росимущества - АО "Управление недвижимостью", рассказал один из собеседников. До начала строительства имущество будут передано АО "Управление недвижимостью" в доверительное управление.

Госкорпорация полагает, что таким образом можно будет максимизировать стоимость изъятых в доход государства объектов недвижимости, а также обеспечить частичный возврат задолженности как для бюджета, так и для ВЭБа, отмечает один из источников. По его словам, эти предложения предварительно уже прорабатывались с Росимуществом и администрацией президента.

В начале февраля вице-премьер Дмитрий Григоренко дал ведомствам во главе с Минфином поручение рассмотреть предложенную ВЭБом концепцию, сказал источник "Интерфакса".

"Различные сценарии работы с активом - в проработке, ключевой ориентир - безусловное соблюдение интересов государства и исполнение обязательств перед кредиторами. До принятия итоговых решений комментарии преждевременны", - заявили "Интерфаксу" в "ВЭБ.РФ". "Интерфакс" направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.

У группы ВЭБа уже есть опыт монетизации площадей, доставшихся в наследство от "Глобэкса", в рамках девелоперских проектов. В прошлом году было объявлено о покупке Банком России делового центра SLAVA, который строится на месте бывшего часового завода "Слава" возле станции метро "Белорусская" в Москве.

Минфин Минэкономразвития Росимущество Промсвязьбанк ВЭБ Алексей Хотин
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