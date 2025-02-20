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Суд приписал "Газпрому" акции ликвидированных владельцев на 20 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд завершил публикацию полных текстов решений о серии дел о зачислении на казначейский счет ПАО "Газпром" акций ликвидированных владельцев. Всего решения касаются 111 тыс. 9 акций – текущая рыночная стоимость этого пакета составляет почти 20 млн рублей.

Опубликованы решения суда по всем 16 искам, которые эмитент подал за последний год. Формальным ответчиком по искам является регистратор эмитента – АО "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА).

"Акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности, и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества. Сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота во всяком случае недопустимо, поскольку входит в противоречие с существом юридической конструкции акционерного общества как организационно-правовой формы предпринимательства", - отмечается в одном из решений суда.

Эмитент уже отчитался, что более 60 тыс. акций зачислены на его счет.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

С аналогичным иском также уже выступала дочерняя нефтяная компания группы - ПАО "Газпром нефть".

Также в 2024-2025 годах с похожими заявлениями к регистратору обратились в суды несколько газораспределительных организаций группы: АО Газпром газораспределение Калуга", АО "Газпром газораспределение Майкоп", АО "Газпром газораспределение Ярославль", АО "Газпром газораспределение Псков", АО "Газпром газораспределение Владимир", ПАО "Газпром газораспределение Уфа", АО "Газпром газораспределение Рязанская область", АО "Газпром газораспределение Вологда", АО "Газпром газораспределение Смоленск".

Газпром
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