"Газпром" завершил оформление на свой счет 111 тысяч акций ликвидированных владельцев

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" завершил оформление на свой казначейский счет 111 тысяч акций ликвидированных владельцев по итогам прошедших в 2024 и 2025 судебных процессов.

Эти действия были оформлены решениями по 16 искам, которые касаются 111 009 акций - текущая рыночная стоимость этого пакета составляет почти 16 млн рублей. Формальным ответчиком по искам является регистратор эмитента - АО "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА).

По мере готовности решений суда регистратор исполнял его решения. Они были исполнены тремя траншами и очередной транш акций (около 50 тысяч штук) был зачислен на казначейский счет головной компании 28 марта, сообщил эмитент.

"Акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности, и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества. Сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота во всяком случае недопустимо, поскольку входит в противоречие с существом юридической конструкции акционерного общества как организационно-правовой формы предпринимательства", - отмечается в одном из решений Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

С аналогичным иском также уже выступала дочерняя нефтяная компания группы - ПАО "Газпром нефть".

Также в 2024-2025 годах с похожими заявлениями к регистратору обратились в суды несколько газораспределительных организаций группы: АО Газпром газораспределение Калуга", АО "Газпром газораспределение Майкоп", АО "Газпром газораспределение Ярославль", АО "Газпром газораспределение Псков", АО "Газпром газораспределение Владимир", ПАО "Газпром газораспределение Уфа", АО "Газпром газораспределение Рязанская область", АО "Газпром газораспределение Вологда", АО "Газпром газораспределение Смоленск".