СД "Аэрофлота" 28 февраля обсудит положение о дивполитике и стратегию до 2030 г.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 28 февраля планирует обсудить положение о дивидендной политике, сказано в сообщении компании.

Также в повестке заседания - стратегия развития группы до 2030 года (программа приоритетных мероприятий) и вопрос о работе с акционерами и инвестиционным сообществом.

Действующая дивполитика "Аэрофлота" предполагает выплаты от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. При этом за 2016-2018 гг. компания, в соответствии с директивами правительства (своего основного акционера), направляла на дивиденды по 50% от прибыли. Источником выплат была прибыль как по МСФО, так и по РСБУ. В последний раз выплаты были произведены в 2019 году - по 2,6877 руб. на одну бумагу, всего - 2,9 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.



