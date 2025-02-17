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"Аэрофлот" планирует расширить компетенции в ремонте двигателей Airbus A320 и Boeing

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Аэрофлот Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") планирует освоить новые компетенции в техобслуживании и ремонте двигателей для самолетов типа Airbus A320, Boeing 737 и -777, следует из отчета компании по РСБУ за прошлый год.

В марте 2025 года компания намерена получить разрешение "на выполнение бюллетеня 72-0226 по горячей части двигателей GE-90". Этими двигателями производства американской General Electric оснащаются широкофюзеляжные Boeing 777. В парке самого "Аэрофлота" и дочерней "России" 32 таких самолета (по данным Росавиации на середину февраля, в сертификатах эксплуатанта компаний числились 28 из них). Также "семерки" есть у Nordwind, "Икара", Red Wings и AZUR air.

К апрелю 2025 года "Аэрофлот Техникс" рассчитывает завершить проект по "расширению сферы деятельности цеха ремонта двигателей на обслуживание VSV-систем двигателей -7B и -5В, а также по получению разрешения на выполнение технического обслуживания авиадвигателей CFM56-5B". Двигателями CFM56-5B производства CFM International (СП французской Snecma и GE) оснащены самолеты семейства A320, CFM56-7В - Boeing 737 NG. Лайнеры этого типа составляют основу узкофюзеляжного парка российских авиакомпаний.

Среди других планов провайдера - открытие участка производства внешней и внутренней маркировки самолетов; освоение ремонта стоек шасси, изготовление и ремонт теплозвукоизоляции фюзеляжей, выполнение композитных ремонтов конструкции самолетов и компонентов.

Согласно отчету, выручка "Аэрофлот Техникс" в 2024 году выросла в 1,6 раза относительно результата 2023 года, до 10,9 млрд рублей. Показатель стал рекордным для компании, которая была зарегистрирована в конце 2015 года. Относительно 2022 года выручка подскочила в 2,6 раза, в сравнении с 2021-м - в 2,8 раза.

Себестоимость продаж увеличилась на 40%, до 9,8 млрд рублей, таким образом, валовая прибыль превысила 1 млрд рублей против символических 6 млн рублей годом ранее. Тем не менее, компания завершила прошлый год с чистым убытком, который составил 603 млн рублей (против более чем 1 млрд рублей год назад). Неблагоприятные финансовые показатели в 2024 году "обусловлены отклонениями от запланированной производственной программы заказчиков", поясняется в отчете. Также негативное влияние оказало "существенное увеличение процентных расходов по арендным и заемным обязательствам" в связи с ростов ключевой ставки ЦБ.

Долгосрочные обязательства компании сократились за прошлый год на 21%, до 6,9 млрд рублей, краткосрочные - выросли более чем в 2 раза, до 6,5 млрд рублей. При этом долгосрочные заемные средства в размере 1 млрд рублей были переведены в состав краткосрочных, что привело к ухудшению показателей ликвидности компании. Погашение займа планируется "в установленные договором сроки за счет дополнительных источников финансирования, полученных от расширения деятельности и реализации новых проектов", а также привлечения сторонних заказчиков.

После введения международных санкций в 2022 году, которые наложили запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и их техобслуживание, "Аэрофлот Техникс" получила разрешение Росавиации на ремонт иностранных лайнеров с российской регистрацией. Также компания получила статус разработчика компонентов для самолетов.

Airbus Boeing Аэрофлот Росавиация Аэрофлот Техникс
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