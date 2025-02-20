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Международные резервы РФ с 7 по 14 февраля увеличились на $1,6 млрд

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 14 февраля составили $628,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 февраля международные резервы равнялись $626,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.


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