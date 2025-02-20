ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,9 млн унций (около 2,33 тыс. тонн) на $206,5 млрд. С начала сентября показатель был на уровне 75 млн унций, теперь же незначительно, на десятую долю процента, снизился. В стоимостном выражении за счет роста цен на драгметалл оценка золотого запаса за январь выросла на 5,5%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. Сокращение объема золота в резервах РФ часто бывает связано с выпуском золотых монет.