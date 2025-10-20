Поиск

Банк России в сентябре увеличил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре увеличил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 октября объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 74,9 млн унций (около 2,33 тысячи тонн) на $282 млрд. И если в натуральном выражении показатель подрос на 0,1%, то в стоимостном - на 10,7%.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. В августе ЦБ сократил запасы на 0,1 млн унций (часто такое бывает связано с выпуском золотых монет), теперь вновь их восполнил.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Китай в сентябре не закупал российское мороженое

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Nvidia и партнеры за 3-4 года могут выпустить в США технологии для ИИ на $500 млрд

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

"ДОМ.РФ" планирует привлечь через IPO 15-30 млрд руб, разместив 10% акций

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Кассация удовлетворила жалобу прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев СМЗ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });