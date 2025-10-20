Банк России в сентябре увеличил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре увеличил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 октября объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 74,9 млн унций (около 2,33 тысячи тонн) на $282 млрд. И если в натуральном выражении показатель подрос на 0,1%, то в стоимостном - на 10,7%.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной. В августе ЦБ сократил запасы на 0,1 млн унций (часто такое бывает связано с выпуском золотых монет), теперь вновь их восполнил.