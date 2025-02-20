Банк России разрешил "неквалам" покупать корпоративные облигации с рейтингом "А+"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов без тестирования, сообщила пресс-служба регулятора.

Теперь они могут приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом "А+" и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта - в пределах 1,3%, отмечает ЦБ.

"Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска. Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель", - добавляется в сообщении ЦБ.

Раньше "неквалам" без тестирования были доступны только облигации федерального займа, регионов (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже "ААА".