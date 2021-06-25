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"Неквалы" смогут до октября покупать корпоративные и ипотечные бонды с рейтингом не ниже "ВВB+"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Неквалифицированные инвесторы до 1 октября 2021 года смогут покупать облигации российских эмитентов и облигации с ипотечным покрытием (за исключением структурных облигаций и тех бумаг, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств), только если их рейтинг (или рейтинг эмитента) не ниже "ruВВB+" по национальной рейтинговой шкале "Эксперт РА" и "ВВB+(RU)" АКРА.

Такое решение принял совет директоров Банка России на заседании в пятницу. Оно опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу с 25 июня.

Требования будут применяться к облигациям, выпуск которых зарегистрирован после вступления в силу закона, запрещающего банкам и брокерам предлагать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала обязательного тестирования, которое стартует 1 октября 2021 года.

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Этот закон (№192-ФЗ) вступил в силу 21 июня. Согласно документу, неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Плюсы и минусы нововведения

"С точки зрения применения национальных рейтингов он (уровень рейтинга - ИФ) эквивалентен тому, что применяется для пенсионных накоплений – как бы социально значимых денег. Поскольку задача, декларируемая регулятором, была оградить непрофессиональных и неквалифицированных инвесторов от сильного риска, то мы примерно такого решения и ждали, хотя хотелось бы, наверное, чуть ниже, чтобы всё-таки дать возможность потрогать рынок в его ещё не самых рисковых проявлениях. Если говорить про эшелоны, то в первый попадают рейтинги "АА" и выше, "ВВВ+" это скорее первый – начало третьего эшелона, это ограниченный круг эмитентов, и они все надёжные, где не ожидается при каком-то реалистичном сценарии даже значимой вероятности дефолта", - заявил "Интерфаксу" управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Он отметил, что на объемах размещения это практически не отразится, так как основной объем размещений сосредоточен в эмитентах с рейтингом выше, однако это может негативно сказаться на эмитентах высокодоходных облигаций.

"В последние два года большая часть новых имен – это эмитенты малого и среднего бизнеса, которые на шкале попадали в категорию "ВВВ" и ниже, редко когда в "ВВВ+". Это значит, что теперь организаторы, которые их выводят, будут их выводить исключительно в инвесторскую базу квалинвесторов. Это богатая инвесторская база и люди с опытом. Думаю, что организаторам станет работать чуть сложнее, но поскольку большая часть денег в рынке – это все равно деньги квалифицированных инвесторов, не думаю, что это будет драматическая история", - пояснил Митрофанов.

В то же время нововведение может негативно сказаться на вторичных торгах высокодоходными облигациями. "Неквалы, которые торговали какими-то маленькими объемами, из этого уйдут, и ликвидность неизбежно снизится", - заявил Митрофанов.

Согласно вступившему в силу закону, сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года. Например, таким инвесторам нельзя покупать облигации иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, а также субординированные облигации иностранных эмитентов.

Однако есть ряд исключений. Так, с октября 2021 года, после успешной сдачи экзамена, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать структурные облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей: уровень инфляции; цена фьючерса на драгметаллы или нефть; цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже и предназначенные для неквалифицированных инвесторов; курс валюты, установленный Банком России, а также биржевые индексы. После прохождения теста "неквалам" будет доступна маржинальная торговля и неспонсируемые иностранные ETF.

Инвесторы, приобретавшие сложные инструменты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.

ЦБ РФ

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