Глава ФРБ Атланты ожидает двух снижений базовой ставки ФРС в этом году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) имеет возможность для снижения процентной ставки в этом году дважды, в совокупности на 50 базисных пунктов, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик журналистам в четверг.

При этом он указал на сохранение значительной неопределенности относительно влияния торговой и иммиграционной политики президента США Дональда Трампа на денежно-кредитную политику, сообщает Reuters.

Снижение ставок два раза по 25 б.п. – это "мои базовые ожидания", сказал Бостик, добавив, что однако "неопределенность вокруг этого довольно значительна". "Может произойти многое, что может повлиять на это в обоих направлениях", - сказал он.

По его мнению, США не столкнутся с новым всплеском инфляции, хотя среди предприятий существуют "широко распространенные опасения" относительно того, как новые импортные налоги, иммиграционные правила и изменения в регулировании повлияют на перспективы.

"В целом последние данные об инфляции предоставили доказательства как для оптимистов, так и для пессимистов", - отметил Бостик.

В этом году Бостик не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC), который принимает решение об изменении процентных ставок. Следующее заседание по этому вопросу назначено на 18-19 марта.

По итогам январской встречи руководство Федрезерва приняло решение сохранить базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Большинство аналитиков ожидают, что в марте ФРС также не будет предпринимать каких-либо изменений, поскольку руководство американского ЦБ ждет большей ясности относительно того, как экономика отреагирует на импортные пошлины и более строгие правила иммиграции.