АГР и китайская Defetoo во II квартале начнут выпуск автомобилей Tenet на заводе в Калуге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - АГР запускает на калужском автозаводе производство автомобилей под брендом Tenet, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Соответствующее соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда было подписано в четверг руководством ООО "АГР Холдинг" и китайской компании Defetoo.

"Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла. Планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется уже во втором квартале", - написал Шапша.

Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства региона, параллельно с крупноузловой сборкой будет вестись подготовка к переходу на производство полного цикла, включающего операции сварки и окраски. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале этого года.

В июне 2023 года ООО "Фольксваген Груп Рус" сменило название на ООО "АГР".

Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) занимается производством и продажей автомобилей, запасных частей и организацией сервисного обслуживания на территории РФ.

Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" (бывший актив Volkswagen) имеет производственную мощность 225 тыс. автомобилей в год.