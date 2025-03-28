Петербургский завод AGR с запуском бренда Solaris получил годовую прибыль впервые с 2021 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Петербургский автозавод AGR Automotive Group (ООО "Автозавод АГР", бывшая площадка Hyundai), запустивший год назад сборку автомобилей под брендом Solaris, вышел в прибыль впервые с 2021 года, говорится в отчетности компании.

ООО "Автозавод "АГР" (ранее - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) в январе 2024 года был приобретен российским ООО "Арт-Финанс" (ныне - ООО "АГР Холдинг") головной структурой холдинга AGR, созданного на базе российских производственных активов Volkswagen в Калуге, а также петербургских предприятий Hyundai и General Motors, чей завод южнокорейский автопроизводитель приобрел в 2020 году. Южнокорейская The Chosun Ilbo писала, что сумма сделки была символической и составила 140 тысяч вон, что соответствовало примерно 10 тысяч рублей.

Петербургский автозавод в 2022-2023 годах частично простаивал. В феврале 2024 года группа AGR сообщила о запуске на площадке производства машин под брендом Solaris. Модельный ряд был анонсирован из седанов Solaris HS и Solaris KRS, компактного кроссовера Solaris HC и кросс-хэтчбека Solaris KRX. Характеристики этих автомобилей были идентичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии в досанкционный период. Телеграм-канал "Русский автомобиль" в январе 2024 года сообщал, что сборка Solaris ведется из ранее поставленных в Россию машинокомплектов Hyundai и Kia, запас которых составлял тогда порядка 70 тыс. шт.

Более чем за год существования бренда Solaris - с февраля 2024 года по конец марта 2025 года - на петербургском автозаводе, как сообщают в AGR, было собрано 30 тыс. машин Solaris. Для сравнения: в постковидном и досанкционном 2021 году на мощностях ХММР было произведено 234 тыс. автомобилей.

Выручка ООО "Автозавод АГР" в 2024 году составила 29,4 млрд рублей, чистая прибыль - 1,9 млрд рублей. При этом в период частичного простоя предприятие отражало крупные убытки: в 2022 году - 18,8 млрд рублей, по итогам 2023 года - 16,6 млрд рублей. Объемы выручки за те же годы последовательно падали до 50,3 млрд рублей и до символических 2,7 млрд рублей соответственно. Для сравнения - по итогам 2020 года и 2021 года оборот предприятия был на уровнях 173,9 млрд рублей и 207 млрд рублей, чистая прибыль - 5,7 млрд рублей и 11,2 млрд рублей соответственно

ООО "Автозавод АГР" в своей отчетности за 2024 год сообщает, что по договору займа от 22 декабря 2023 года получило 21,4 млрд рублей от российской "дочки" южнокорейского концерна ООО "Хендэ Мотор СНГ" под 10,5% годовых со сроком погашения в один год. Предоставление займа отразило в своей отчетности и ООО "Хендэ Мотор СНГ", которое также сообщает, что по итогам смены собственника петербургского автозавода обязательства по погашению долга и выплате процентов перешли к ООО "АГР Холдинг" (ранее - ООО "Арт-Финанс"), а ставка по займу снизилась до 5,8% годовых.

Продажу завода в Петербурге "Арт-Финансу" в Hyundai анонсировали 19 декабря 2023 года. Пресс-служба южнокорейского концерна тогда сообщала, что сделка была одобрена его советом директоров.