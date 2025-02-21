Booking увеличил чистую прибыль в IV квартале почти в пять раз

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года почти в пять раз, выручку - на 14%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,07 млрд, или $31,95 в расчете на акцию, по сравнению с $222 млн, или $6,28 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $41,55 на акцию.

Квартальная выручка Booking увеличилась на 14%, до $5,47 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $36,08 на акцию при выручке в $5,18 млрд.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в минувшем квартале вырос на 17%. Число забронированных ночей повысилось на 13% - до 261 млн.

Совет директоров Booking рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 10%, до $9,6 на акцию. Дивиденды будут выплачены 31 марта акционерам из реестра на 7 марта.

Акции Booking подорожали на 4,3% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании подскочила на 28,6%, до $169 млрд.