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Квартальная чистая прибыль Booking сократилась более чем вдвое

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings Inc., оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличила выручку в первом квартале 2025 года на 8%, однако ее чистая прибыль снизилась более чем вдвое.

Компания немного скорректировала годовые прогнозы, отметив возросшую экономическую неопределенность.

В январе-марте выручка компании составила $4,76 млрд против $4,42 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $4,6 млрд.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале сократилась до $333 млн, или $10,07 в расчете на акцию, с $776 млн, или $22,69 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $24,81 на акцию при среднем прогнозе экспертов в $17,34 на акцию.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в прошедшем квартале вырос на 7%, до $46,7 млрд. Число забронированных ночей повысилось на 7% - до 319 млн (прогноз рынка - 317,5 млн).

Booking ожидает, что темпы роста выручки и объема бронирований в текущем году составят 5-9% (mid-to-high single-digits), заявил на телеконференции главный финансовый директор компании Эвоут Стинберген. Ранее компания прогнозировала темпы роста обоих показателей "не менее 8%".

Booking выплатит дивиденды в размере $9,6 на акцию по итогам первого квартала. В январе-марте компания выкупила собственные акции на $1,8 млрд.

Booking Эвоут Стинберген США
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