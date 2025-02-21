Продажа зерна из госфонда РФ на этой неделе выросла на 27%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объем зерна, проданного из госфонда РФ на этой неделе, составил 15,12 тыс. тонн, что на 27,3% больше, чем на прошлой (11,88 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна выросла до 220,3 млн рублей со 166,8 млн рублей неделей ранее.

Наибольший объем - 5,4 тыс. тонн на 81,4 млн рублей - был продан в понедельник, 17 февраля. Безрезультатными за две недели были торги 10 февраля.

Спросом пользовались пшеница третьего и четвертого классов, а также рожь урожаев 2022 и 2023 годов.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ, продано 62,91 тыс. тонн на 883,8 млн рублей.

Следующие торги назначены на 24-27 февраля.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. В их ходе из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей.

С учетом торгов, возобновившихся 27 января, общий объем продаж составил 214 245 тонн почти на 3,2 млрд рублей.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.